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Компания «Авито» запустила сервис онлайн-записи на бьюти-процедуры

Записаться на стрижку или маникюр можно сразу в объявлении на сайте «Авито». Раньше для этого нужно было написать мастеру лично и определить время визита.
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На платформе «Авито Услуги» теперь можно записаться к мастерам красоты. Об этом пишет «Forbes».

В объявлении можно посмотреть график работы мастера, цены и продолжительность услуг.

Раньше клиенты и мастера красоты могли договориться о записи только в ходе личной переписки. Теперь этот процесс автоматизировали.

— Мы впервые на платформе реализовали собственный инструмент онлайн-записи на услугу, который позволит мастерам автоматизировать работу с клиентами, вести все записи в онлайн-календаре, не покидая платформу Авито. Для клиентов это означает возможность быстро записаться на нужную процедуру привычным способом, — сказал Георгий Акопян, директор вертикали «Авито Услуги».

Если у мастера подключена онлайн-запись, то пользователи смогут забронировать нужное время процедуры. Запись можно отменить или перенести.

Подключить новый инструмент могут частные мастера и компании, которые представлены на «Авито».

Для этого нужно в разделе «Красота и здоровье» выбрать объявление и заполнить расписание работы, цены на услуги и продолжительность каждой из них.

В дальнейшем «Авито» планирует подключить онлайн-запись для специалистов из других категорий.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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