Исследование соцмедиа 2023: Населению больше интересны товары и услуги, а не политика

Пользователи социальных сетей отдают предпочтение онлайн-покупкам, статьи на военную и политическую тематику читают гораздо меньше.

Русскоязычные пользователи социальных сетей больше интересуются товарами и услугами, а не военной или политической тематикой. Об этом сказано в исследовании Brand Analytics.

Первое место в рейтинге популярных тематик в соцмедиа занимает категория «Товары и услуги», на втором месте – «Одежда и обувь».

Предприниматели ведут социальные сети для продвижения своих брендов, а покупатели узнают в интернете все о товарах и совершают онлайн-покупки.

В этой сфере лидирует социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Информация из категории «Военная тематика» занимает третье место в рейтинге. В основном новостная повестка про СВО и армию волнует пользователей социальной сети «Одноклассники».

На четвертом месте среди контента в соцсетях – объявления о поиске работы.

Соцмедиа стали для компаний и исполнителей удобной и доступной средой для поиска работы и размещения вакансий. В зависимости от площадки варьируется уровень компетенций искомых специалистов: от «синих воротничков» до управленцев С-level, - говорится в исследовании.

Политические темы находятся на пятом месте рейтинга. В основном эта тематика интересна русскоязычным пользователям YouTube и читателям блогов на платформе «Дзен».