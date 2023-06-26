Телефонные мошенники украли у москвича 4,8 млн рублей и просили его приехать на кладбище

Мистическая история произошла через месяц после того, как злоумышленники получили деньги. Пенсионера попросили поехать на кладбище, чтобы опознать мошенников, которые якобы умерли.

60-летнему москвичу позвонили мошенники, представились сотрудниками банка, сообщили об утечки данных и попросили перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер отправил злоумышленникам 4,8 млн рублей. Об этом говорится в телеграм-канале «База».

Через месяц с мужчиной связались и попросили поехать в Введенское кладбище, чтобы опознать псевдо-сотрудников банка, которые скоропостижно скончались.

Пенсионер второй раз не попался на уловки. Он позвонил работникам кладбища и узнал, что там нет усопших с именами «банковских служащих».

Деньги москвичу так и не вернули.

Недавно мы писали, что телефонные мошенники на выходных предлагали переводить деньги на помощь бойцам ЧВК и инвестировать в пирамиды, чтобы спасти сбережения.