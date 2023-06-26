Телефонные мошенники украли у москвича 4,8 млн рублей и просили его приехать на кладбище

60-летнему москвичу позвонили мошенники, представились сотрудниками банка, сообщили об утечки данных и попросили перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер отправил злоумышленникам 4,8 млн рублей. Об этом говорится в телеграм-канале «База».
Через месяц с мужчиной связались и попросили поехать в Введенское кладбище, чтобы опознать псевдо-сотрудников банка, которые скоропостижно скончались.
Пенсионер второй раз не попался на уловки. Он позвонил работникам кладбища и узнал, что там нет усопших с именами «банковских служащих».
Деньги москвичу так и не вернули.
Недавно мы писали, что телефонные мошенники на выходных предлагали переводить деньги на помощь бойцам ЧВК и инвестировать в пирамиды, чтобы спасти сбережения.
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