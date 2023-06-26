📌 Как заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Один из способов учесть фиксированные взносы для уменьшения налогов по УСН и ПСН – это уплатить их и подать заявление на зачет (КНД 1150057). Рассказываем, как его заполнить.

Это заявление можно сдать только электронно с КЭП (по ТКС или через личный кабинет).

В личном кабинете его можно найти в разделе ЕНС.

Также на заявление можно выйти из раздела «Жизненные ситуации» – «Распорядиться переплатой».

В заявлении надо указать: сумму взносов;

свой ОКТМО ( по месту прописки ИП);

КБК (они разные для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей);

признак налогового агента ( для взносов – 2 (то есть, ИП в данном случае не агент);

срок уплаты (он разный для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей).

Вы можете подать заявление не только на фиксированные взносы за 2023 год, но и на 1% за 2023 год.

Кроме того, у взносов 1% за 2022 год и за 2021 год (если была отсрочка) срок уплаты наступает в 3 квартале 2023 года. При желании вы тоже можете уплатить их и зачесть во 2 квартале.

Смотрите в нашей таблице КБК и срок уплаты для заявления.

Взносы КБК Срок уплаты Взносы в фиксированном размере за 2023 год 18210202000011000160 09.01.2024 1% за 2023 год 18210203000011000160 01.07.2024 1% за 2022 год 18210214010061005160 03.07.2023 1% за 2021 год 18210214010061005160 03.07.2023

Вот образец заявления на фиксированные взносы:

Вот образец заявления на взносы 1% за 2023 год:

У нас есть разбор о том, как заполнить это заявление в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Кстати, даже если вы уплатите взносы и не подали заявление о зачете, то на них все равно можно уменьшать налоги, если сумма этих взносов числится на сальдо ЕНС.

Основание:

Об этом способе (платежка-01 без заявления о зачете) мы рассказывали тут и тут.