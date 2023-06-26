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Фиксированные взносы ИП

📌 Как заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Один из способов учесть фиксированные взносы для уменьшения налогов по УСН и ПСН – это уплатить их и подать заявление на зачет (КНД 1150057). Рассказываем, как его заполнить.
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Это заявление можно сдать только электронно с КЭП (по ТКС или через личный кабинет).

В личном кабинете его можно найти в разделе ЕНС.

Также на заявление можно выйти из раздела «Жизненные ситуации» – «Распорядиться переплатой».

В заявлении надо указать:

  • сумму взносов;

  • свой ОКТМО (по месту прописки ИП);

  • КБК (они разные для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей);

  • признак налогового агента (для взносов – 2 (то есть, ИП в данном случае не агент);

  • срок уплаты (он разный для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей).

Вы можете подать заявление не только на фиксированные взносы за 2023 год, но и на 1% за 2023 год.

Кроме того, у взносов 1% за 2022 год и за 2021 год (если была отсрочка) срок уплаты наступает в 3 квартале 2023 года. При желании вы тоже можете уплатить их и зачесть во 2 квартале.

Смотрите в нашей таблице КБК и срок уплаты для заявления.

Взносы

КБК

Срок уплаты

Взносы в фиксированном размере за 2023 год

18210202000011000160

09.01.2024

1% за 2023 год

18210203000011000160

01.07.2024

1% за 2022 год    

18210214010061005160

03.07.2023

1% за 2021 год

18210214010061005160

03.07.2023

Вот образец заявления на фиксированные взносы:

Вот образец заявления на взносы 1% за 2023 год:

У нас есть разбор о том, как заполнить это заявление в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Кстати, даже если вы уплатите взносы и не подали заявление о зачете, то на них все равно можно уменьшать налоги, если сумма этих взносов числится на сальдо ЕНС.

Основание:

Об этом способе (платежка-01 без заявления о зачете) мы рассказывали тут и тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип solen.b
    solen.b
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