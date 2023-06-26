📌 Как заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Это заявление можно сдать только электронно с КЭП (по ТКС или через личный кабинет).
В личном кабинете его можно найти в разделе ЕНС.
Также на заявление можно выйти из раздела «Жизненные ситуации» – «Распорядиться переплатой».
В заявлении надо указать:
сумму взносов;
свой ОКТМО (по месту прописки ИП);
КБК (они разные для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей);
признак налогового агента (для взносов – 2 (то есть, ИП в данном случае не агент);
срок уплаты (он разный для взносов в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей).
Вы можете подать заявление не только на фиксированные взносы за 2023 год, но и на 1% за 2023 год.
Кроме того, у взносов 1% за 2022 год и за 2021 год (если была отсрочка) срок уплаты наступает в 3 квартале 2023 года. При желании вы тоже можете уплатить их и зачесть во 2 квартале.
Смотрите в нашей таблице КБК и срок уплаты для заявления.
Взносы
КБК
Срок уплаты
Взносы в фиксированном размере за 2023 год
18210202000011000160
09.01.2024
1% за 2023 год
18210203000011000160
01.07.2024
1% за 2022 год
18210214010061005160
03.07.2023
1% за 2021 год
18210214010061005160
03.07.2023
Вот образец заявления на фиксированные взносы:
Вот образец заявления на взносы 1% за 2023 год:
У нас есть разбор о том, как заполнить это заявление в программе «Налогоплательщик ЮЛ».
Кстати, даже если вы уплатите взносы и не подали заявление о зачете, то на них все равно можно уменьшать налоги, если сумма этих взносов числится на сальдо ЕНС.
Основание:
письмо ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ (для ПСН);
письмо ФНС от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@ (для УСН).
Об этом способе (платежка-01 без заявления о зачете) мы рассказывали тут и тут.
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