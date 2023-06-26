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Управленческий учет

Директор не видит разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Как ее объяснить?

К тому, что на бухгалтера часто вешают десяток посторонних задач, многие уже привыкли. Но вот как быть, если начальство не видит разницы между важными направлениями учета?
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Вот такое письмо пришло к нам в редакцию вчера вечером:

— Фирма в явном кризисе, еще пару лет — и банкротами будем. Нашему директору предложили поискать нового главбуха — со знанием управленческого учета. Я предложила сама пройти пока какое-нибудь обучение, чтобы УУ освоить. А директор такой: что он мне даст, ваш управленческий учет? То же самое, что бухучет, разве нет? Мы прямо выпали. Помогите втолковать ему разницу, пожалуйста.

Обучиться управленческому учету можно на самом популярном курсе от наших экспертов: вот ссылочка.

Начните тут с простого — например, с баланса. Управленческий баланс не тоже самое, что бухгалтерский — это два разных понятия. Управленка — внутренний инструмент компании, который не имеет ничего общего с отчетами государству. Управленческий баланс показывает финансовое состояние фирмы.

Вот что еще показывает управленческий баланс:

  • сколько денег в запасах и по дебиторке;

  • какое количество дивидендов можно вывести прямо сейчас;

  • кто по факту владеет компанией, особенно если у фирмы долги и собственника придется сменить;

  • каково общее финансовое положение фирмы, учитывая кредиты и долги;

  • почему управленческий баланс не сходится и где допустили ошибку с расчетами.

Разницу с бухгалтерским балансом попробуйте объяснить прямо на пальцах. А если уж директор совсем не понимает, время идти повышать квалификацию — и отправляться заниматься УУ в той компании, где это понимают и ценят.

Вот здесь ссылка, чтобы посмотреть бесплатный урок нашего курса.

Почему его стоит выбрать? Например, потому что его ведут крутые профессионалы, которые уже несколько лет настраивают, ведут управленку в компаниях и обучают этому других бухгалтеров.

Комментарии

5
  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 59 минут назад

    Вита

    Это просто чума какая-то, по впариванию УУ. Вспоминается фраза "не учи отца жениться"🤐

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 47 минут назад

      alex

      "жениться" не совсем подходит по контексту.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 45 минут назад

        Главный бухгалтер

        "жениться" не совсем подходит по контексту.

        слова "оттягивать свой конец"  подходит по контексту?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 53 минуты назад

    Главный бухгалтер

    А если уж директор совсем не понимает, время идти повышать квалификацию

    если бы я всегда следовал этому примеру, то мой стаж бы так и остался 0 лет!

    я бы всё время учился бы, а мне бы всё время говорили бы "не понимаю", и я снова отправляюсь на учёбу. По окончании которой я снова слышу "не понимаю" .........

    Директор не видит разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Как ее объяснить?

    Давно уже говорится, что при регистрации директора, этот "директор" должен сдать экзамен на хотя бы какое-то минимальное понимание в сфере экономики, финансов, учёта

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 47 минут назад

    Главный бухгалтер

    — Фирма в явном кризисе, еще пару лет — и банкротами будем.

    бывает....

    директору предложили поискать нового главбуха — со знанием управленческого учета. Я предложила сама пройти пока какое-нибудь обучение, чтобы УУ освоить. А директор такой: что он мне даст, ваш управленческий учет? То же самое, что бухучет, разве нет? Мы прямо выпали. Помогите втолковать ему разницу, пожалуйста.

    объясняю на пальцАх

    если фирме .... "май кар кирдык", то и с бухгалтерским, и с управленческим, и с финансовым, и с любыми другими  учётами, которые только придут в голову этой фирме.... кирдык!

    можете уже  вообще учёта не вести  - там уже кирдык!

    Управленческий баланс показывает финансовое состояние фирмы.

    ))))))))))))))))))))))

    составить в табличке, о том что финансовое состояние... плачевное ?

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