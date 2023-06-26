🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер

С развитием технологий, а особенно — нейросетей, некоторые профессии находятся под угрозой исчезновения. Это относится и к бухгалтерам, чьи рутинные задачи постепенно автоматизируются с помощью машинных технологий. И хотя на специалистов по бухучёту по-прежнему существует большой спрос, иметь запасной вариант не помешает. Тем более, у бухгалтеров есть все навыки, чтобы легко перейти в модную и хорошо оплачиваемую профессию — аналитик данных.