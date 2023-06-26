Минфин выплатил 13,4 млрд рублей держателям еврооблигаций

Инвесторы получат купонный доход по евробондам с погашением в 2028 году.

Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 13,4 млрд рублей. Они пойдут на выплату купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году. Об этом сказано на сайте министерства.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, - говорится в сообщении.

22 июня 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о порядке выплат по облигациям внешних займов РФ. Все выплаты по евробондам будут проведены в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте.

Недавно мы писали, что Минфин упросил порядок подтверждения права на получение дохода по еврооблигациям. Если в цепочке есть российский депозитарий, то подтверждение не нужно.