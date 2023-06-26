❗️❗️❗️ Налоговики рассказали москвичам, что из-за выходного будет перенос сроков отчетности. Правда, когда выходной уже закончился

Мэр Москвы объявил в столице нерабочий день, и бухгалтеры сразу же задались вопросом: а с отчетностью-то что? Можно ли сдать завтра? И вот, в самом конце дня ФНС ответила.

Если коротко: перенос сроков будет из-за внепланового выходного.

То есть, если вы не сдали сегодня отчетность — поздравляем, у вас есть еще один день.

— Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, в случае, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, — процитировали в ФНС Налоговый кодекс.

Напомним, Сергей Собянин объявил 26 июня 2023 года выходным днем в Москве. Работу в этот день сотрудникам нужно оплатить в обычном размере.