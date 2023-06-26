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Трудовые отношения

Сотрудникам, которые работают в Москве 26 июня, заплатят в одинарном размере

Мэр столицы объявил 26 июня 2023 года выходным днем. Сотрудники, которые не работают в этот день, получат одинаковую зарплату с теми, кто вышел на работу.
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Московские организации, которые работают 26 июня 2023 года, оплатят сотрудникам рабочий день в одинарном размере.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Якова Купреева.

— Если бы это был обычный выходной или нерабочий праздничный день, то тогда бы работало правило 153 статьи Трудового кодекса, когда оплата производится в двойном размере. А это просто нерабочий день, поэтому оплата должна производиться в одинарном размере, тем, кто сегодня работает, — сказал Яков Купреев.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня 2023 года нерабочим днем. Такое решение было принято после введения режима контртеррористической операции в столице.

Сотрудники, которые не вышли на работу, получат зарплату за месяц в полном размере.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    начинается....

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