🔭 Не ищите взносы по платежкам-02 в резерве. Ищите их на сальдо ЕНС

Для уменьшения налога на фиксированные взносы налоговики предложили платить их на конкретный КБК платежкой со статусом 02. Бизнесмены надеялись, что этот вариант сработает также, как платежка-01 на ЕНП + заявление о зачете. Но это не так.

Обсуждение этого вопроса идет в нашей Telegram-группе «Красный уголок бухгалтера».

В общем случае платежка-02 одновременно выполняет роль уведомления по ЕНП. Но по фиксированным взносам уведомление не сдают.

Если вы уплатите налог по УСН платежкой-02, то будут такие операции:

на ЕНС зачислят ЕНП;

сформируется начисление.

Если вы уплатите фиксированные взносы платежкой-02, будет такая операция:

на ЕНС зачислят ЕНП.

Вот как на ЕНС отражают взносы, уплаченные на конкретный КБК платежкой-02.

Также отразятся взносы, уплаченные платежкой-01.

«Уплата налогов платежными поручениями на конкретные КБК со статусом 02 не резервируется, а отражается в ЕНП и формирует положительное сальдо ЕНС», – поясняет ФНС в своем Telegram-чате.

Для взносов ИП платежка-02 не является уведомлением. То есть, фактически платежка-02 работает также, как платежка-01.

Поэтому ФНС в итоге пришла к выводу, что можно платить взносы на ЕНП платежкой-01. Главное, чтобы сумма оставалась на сальдо ЕНС.

Если вы хотите, чтобы взносы попали в резерв, надо подать заявление о зачете. Как его заполнить, читайте тут.