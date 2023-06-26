🔭 Не ищите взносы по платежкам-02 в резерве. Ищите их на сальдо ЕНС

Обсуждение этого вопроса идет в нашей Telegram-группе «Красный уголок бухгалтера».
В общем случае платежка-02 одновременно выполняет роль уведомления по ЕНП. Но по фиксированным взносам уведомление не сдают.
Если вы уплатите налог по УСН платежкой-02, то будут такие операции:
на ЕНС зачислят ЕНП;
сформируется начисление.
Если вы уплатите фиксированные взносы платежкой-02, будет такая операция:
на ЕНС зачислят ЕНП.
Вот как на ЕНС отражают взносы, уплаченные на конкретный КБК платежкой-02.
Также отразятся взносы, уплаченные платежкой-01.
«Уплата налогов платежными поручениями на конкретные КБК со статусом 02 не резервируется, а отражается в ЕНП и формирует положительное сальдо ЕНС», – поясняет ФНС в своем Telegram-чате.
Для взносов ИП платежка-02 не является уведомлением. То есть, фактически платежка-02 работает также, как платежка-01.
Поэтому ФНС в итоге пришла к выводу, что можно платить взносы на ЕНП платежкой-01. Главное, чтобы сумма оставалась на сальдо ЕНС.
Если вы хотите, чтобы взносы попали в резерв, надо подать заявление о зачете. Как его заполнить, читайте тут.
Комментарии2
А тогда вообще какой смысл резерва взносов и уведомлений по ним? Сорян за глупый вопрос о смыслах.
И второй вопрос, а что же тогда там висит в резерве, без расшифровки?
АлександрРедактор