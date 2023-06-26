Средний заработок для уволенных сотрудников надо будет считать по-новому

Опубликовано постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.
Про старые правила мы рассказывали тут.
Сейчас за основу берут зарплату за 3 месяца, предшествующих кварталу перед месяцем подачи заявления.
По новым правилам также будут учитывать зарплату за 3 месяца, но предшествующих кварталу перед месяцем увольнения.
Считать средний заработок будут в ЦЗН (за исключением ряда случаев).
Работодателям придется считать средний заработок для таких сотрудников:
был в декретном;
не имел начислений в последние 12 месяцев;
работавших в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;
получал зарплату в иностранной валюте.
СДЗ = зарплата за период / отработанные дни.
Период – это расчетный период (3 месяца перед кварталом до месяца увольнения) или предшествующий период или месяц увольнения.
Комментарии1
Марина
Данный расчет применим для каких целей? не совсем понятно. Для предприятий при увольнении сотрудника? а почему считает центр занятости?