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Социальные пособия

Средний заработок для уволенных сотрудников надо будет считать по-новому

Старые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы для пособия по безработице отменяются. Вводят новые правила.
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Опубликовано постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.

Про старые правила мы рассказывали тут.         

Сейчас за основу берут зарплату за 3 месяца, предшествующих кварталу перед месяцем подачи заявления.

По новым правилам также будут учитывать зарплату за 3 месяца, но предшествующих кварталу перед месяцем увольнения.

Считать средний заработок будут в ЦЗН (за исключением ряда случаев).

Работодателям придется считать средний заработок для таких сотрудников:

  • был в декретном;

  • не имел начислений в последние 12 месяцев;

  • работавших в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

  • получал зарплату в иностранной валюте.

СДЗ = зарплата за период / отработанные дни.

Период – это расчетный период (3 месяца перед кварталом до месяца увольнения) или предшествующий период или месяц увольнения.

Комментарии

1
  • Логотип МаринаКлерк
    МаринаКлерк 33 минуты назад

    Марина

    Данный расчет применим для каких целей? не совсем понятно. Для предприятий при увольнении сотрудника? а почему считает центр занятости?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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