Средний заработок для уволенных сотрудников надо будет считать по-новому

Старые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы для пособия по безработице отменяются. Вводят новые правила.

Опубликовано постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.

Про старые правила мы рассказывали тут.

Сейчас за основу берут зарплату за 3 месяца, предшествующих кварталу перед месяцем подачи заявления.

По новым правилам также будут учитывать зарплату за 3 месяца, но предшествующих кварталу перед месяцем увольнения.

Считать средний заработок будут в ЦЗН (за исключением ряда случаев).

Работодателям придется считать средний заработок для таких сотрудников:

был в декретном;

не имел начислений в последние 12 месяцев;

работавших в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

получал зарплату в иностранной валюте.

СДЗ = зарплата за период / отработанные дни.

Период – это расчетный период (3 месяца перед кварталом до месяца увольнения) или предшествующий период или месяц увольнения.