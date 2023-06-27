Налоговики отрицают факт выполнения работ и доначислили НДС и налог на прибыль

Налоговики признали сделки между компанией и контрагентом формальными и утверждают, что работы выполнены компанией самостоятельно с привлечением иных контрагентов или физлиц. Суд первой инстанции фирма проиграла.

Ситуацию разобрали в сервисе «Клерк.Консультации».

Компания была подрядчиком и привлекла к выполнению строительных работ субподрядчика. ИФНС считает, что этот контрагент – техническая компания.

Смотрите в нашей таблице аргументы и контраргументы.

Аргументы налоговиков Аргументы компании Контрагент – техническая компания, так как большая доля вычетов (98%) Контрагент в декларациях отразил реализацию по сделкам с компанией, оплатил НДС (за минусом вычетов) По двум сделкам (из 6 оспариваемых) частично работы приняты обществом у контрагента позже, чем сданы заказчику Данная ситуация является стандартной в строительстве, акты частично закрываются позже, после устранения замечаний заказчика Общество несло расходы на обучение лиц (газосварщики) Эти затраты были отнесены на объект, по которому контрагентом объем работ выполнен частично, работы выполняли и иные лица Общество несло расходы на изготовление пропусков Налоговики не сопоставили, на какой объект изготавливались пропуска, не учли, кому они выданы (директору и главному инженеру) У контрагента не было спецтехники ни в собственности, ни в аренде Факт аренды был, техника от них была, но документы по факту аренды налоговики у субподрядчика не истребовала, а вывод обосновали только данными р/сч Численность сотрудников компании 6 чел. (АУП), то есть своими силами работы выполнить компания не могла Компания проявила должную осмотрительность (запросила копии учредительных документов, выписку из СРО) Контрагент не является взаимозависимым, аффилированным, отсутствует согласованность действий, возвратность денежных средств Контрагент на момент выполнения работ имел действующее СРО, численность 15 человек. Налоговики утверждают, что контрагент работы не выполнял, но не установили, кто их выполнял

Александр Гуров, генеральный директор «Take It Now», эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами, посоветовал «оживлять» контрагента, обращать внимание на факты, которые подтвердили выполнение работ.

Надо поднимать отчеты (возможно скрытых работ), фотоотчеты подрядчика о проделанной работе.

На то, что налоговиками не установлены фактические обстоятельства дела, (кем выполнены работы) упирать стоит отдельно, заостряя довод компании об объемах работ (их не рассмотрел суд первой инстанции).

К сожалению, 1-я инстанция проиграна, шансов у компании мало. «Оживлять» контрагента нужно было чуть раньше, хотя бы в апелляционной жалобе, констатирует эксперт.