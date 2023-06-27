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IT-компании

В «Яндексе» научили нейросеть кратко пересказывать текст

YandexGPT может тезисно изложить основные мысли в русскоязычных текстах до 30 тысяч знаков.
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Компания «Яндекс» обучила собственную нейросеть YandexGPT тезисному пересказу текста. Об этом пишет «ТАСС».

YandexGPT теперь может выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тыс. знаков.

Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи, - сказали в «Яндексе».

Ссылкой на краткое изложение можно делиться в социальных сетях и мессенджерах.

Новые возможности нейросети сейчас тестируются на сервисе 300.ya.ru.

YandexGPT запустили 17 мая 2023 года. Недавно мы писали, что «Яндекс» первым в мире подключил нейросеть к виртуальному помощнику.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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