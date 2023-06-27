Страховщики вернут 100 тысяч рублей за несанкционированное списание с банковских карт

Страховые компании возместят ущерб за кражу денег с банковской карты. Небольшие суммы вернут полностью, но если размер хищения превысит 100 тыс. рублей, то клиенту вернут как минимум 100 тыс. рублей.

С 1 октября 2023 года Центробанк установит минимальный размер выплаты по страхованию банковских карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Банк России.

За несанкционированное списание денег с банковской карты страховщики компенсируют клиенту всю сумму хищения. Только если она окажется меньше 100 тыс. рублей.

Если злоумышленники украли с карты больше, то страховая компания обязана вернуть не меньше 100 тыс. рублей.

В 2022 году средняя сумма хищения у одного физического лица составила 15,32 тыс. рублей.

В ЦБ считают, что минимальная пороговая сумма в 100 тыс. рублей позволит полностью возместить ущерб пострадавшим.

Однако Всероссийский союз страховщиков предложил снизить лимит возмещения до 50 тыс. рублей. Также страховщики хотели бы отсрочить вступление нормативного акта в силу до 2024 года.

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