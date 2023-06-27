Повторные заемщики МФО стали получать в долг меньше денег

Микрофинансы отказывают в займах или предлагают уменьшить сумму до 10 тысяч рублей, если у клиента показатель долговой нагрузки выше 80%.

Микрофинансовые организации (МФО) сократили размер микрозаймов для повторных клиентов. Новым заемщикам, которые менее закредитованы, одобряют большие суммы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

С января по май 2023 года средняя сумма займов повторным клиентам составила 10,18 тыс. рублей.

За тот же период в 2022 году заемщики могли получить в среднем 10,42 тыс. рублей.

— Тенденция к сокращению одобряемых сумм для повторных клиентов обусловлена введением с 1 января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов, — сказано в исследовании Moneyman.

Центробанк ввел лимит по потребительским кредитам для банков и МФО. Если у заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то ему могут одобрить сумму не больше 30% от объема установленного лимита.

Теперь МФО стараются выдавать небольшие ссуды до 10 тыс. рублей. На эту сумму не распространяются лимиты ЦБ.