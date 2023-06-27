Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Кредитование

Повторные заемщики МФО стали получать в долг меньше денег

Микрофинансы отказывают в займах или предлагают уменьшить сумму до 10 тысяч рублей, если у клиента показатель долговой нагрузки выше 80%.
27

Микрофинансовые организации (МФО) сократили размер микрозаймов для повторных клиентов. Новым заемщикам, которые менее закредитованы, одобряют большие суммы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

С января по май 2023 года средняя сумма займов повторным клиентам составила 10,18 тыс. рублей.

За тот же период в 2022 году заемщики могли получить в среднем 10,42 тыс. рублей.

— Тенденция к сокращению одобряемых сумм для повторных клиентов обусловлена введением с 1 января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов, — сказано в исследовании Moneyman.

Центробанк ввел лимит по потребительским кредитам для банков и МФО. Если у заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то ему могут одобрить сумму не больше 30% от объема установленного лимита.

Теперь МФО стараются выдавать небольшие ссуды до 10 тыс. рублей. На эту сумму не распространяются лимиты ЦБ.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Реорганизация компании

    Уведомление в Федресурсе и Вестнике госрегистрации, без которых в реорганизации (присоединение) откажут, а компанию оштрафуют

    Налоговая откажет в проведении процедуры реорганизации компании в форме присоединения, если вовремя не разместить уведомление о принятом учредителями решении в «Вестнике государственной регистрации» и в Федресурсе.

    35
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    Налоговые изменения 2023

    Каких изменений в законах ждать с 1 июля 2023 года. 6 главных изменений

    Законодательные изменения июля затронут МСП, которые смогут прекратить деятельность в упрощенном порядке, изменят КБК для уплаты авансовых платежей в ВЭД, введут акциз производителям сахаросодержащих напитков и физлицам разрешат обмениваться налоговыми документами через Госуслуги. Об этом и не только, читайте в статье.6

    Каких изменений в законах ждать с 1 июля 2023 года. 6 главных изменений
    88
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Спецоценка (СОУТ)

    СОУТ: что это такое и как ее провести в 2023 году

    Если ИП или юрлица работают с сотрудниками по трудовым договорам, то им необходимо проводить специальную оценку труда (СОУТ). Расскажем, что это за процедура и какие изменения в ней произошли в 2023 году.

    СОУТ: что это такое и как ее провести в 2023 году
    9
    3,5 тыс.
    Логотип НДФЛка
    НДФЛка
    Налоги, взносы, пошлины

    Налог на накопленный купонный доход от продажи облигаций

    Нередко инвесторы продают облигации до наступления срока их погашения. Чтобы обеспечить справедливую цену на момент продажи, стоимость облигации определяется путем расчета накопленного купонного дохода (НКД). Это часть купонного дохода, накопленного по облигации до момента ее продажи и после предыдущей выплаты купона. 

    31
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка

    Есть такие мужчины, от них жены убегают. А еще есть такие женщины, они как элемент сопротивления, бег предпочитают.

    Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоговые изменения 2023

    Ключевые изменения налогового законодательства. Табличка для бухгалтера

    Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС, срокам рассмотрения жалоб, досудебному урегулированию. Подготовили для вас удобную табличку по основным изменениям, перечисленным в законопроекте № 369931-8.

    Ключевые изменения налогового законодательства. Табличка для бухгалтера
    102
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    1С-Отчетность для ИП: возможности и особенности сервиса

    Большинство отчётов сдаётся в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи. Один из таких каналов — сервис 1С-Отчетность, который позволяет компаниям и предпринимателям предоставлять отчётность в государственные органы прямо из 1С. В статье расскажем об особенностях сервиса и его пользе для ИП.

    1С-Отчетность для ИП: возможности и особенности сервиса
    50
    Логотип nlukina
    nlukina
    Интервью

    «Утверждение, что инспекторы стали «белые и пушистые» является в корне ошибочным». Поговорили с Наринэ Бегляровой про проверки, изменения в НК и ЕНС

    Пообщались с Наринэ Бегляровой, юристом, Eх-руководителем в налоговых органах, управляющим партнером консалтинговой компании Sona Private Consulting, автором Трибуны.

    «Утверждение, что инспекторы стали «белые и пушистые» является в корне ошибочным». Поговорили с Наринэ Бегляровой про проверки, изменения в НК и ЕНС
    7
    312
    Читать еще