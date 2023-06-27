Google оштрафовали в двойном размере за неуплату антимонопольного штрафа

Компания не выплатила оборотный штраф больше 2 млрд рублей в течение 60 дней. Это стало основанием для взыскания средств в двойном размере.

Мировой суд Пресненского района Москвы наложил на компанию Google LLC штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного ранее штрафа. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В феврале 2022 года ФАС признала, что приостановления и блокировки аккаунтов пользователей на Youtube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, - говорится в сообщении ФАС.

Компании выписали оборотный штраф больше 2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Google LLC попыталась обжаловать решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону ФАС.

После того, как постановление суда вступило в силу, у компании есть 60 дней на оплату штрафа. После чего информация передается судебным приставам и в суд. Тогда компанию привлекают к ответственности в двойном размере.

Недавно мы писали, что приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google. В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство.