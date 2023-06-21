Приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google

В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла все деньги с банковских счетов дочерней компании Google в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за 2022 год.
— В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, — говорится в сообщении компании.
На 31 декабря 2022 года на счетах компании была сумма в размере 375,5 млн рублей. На остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест.
В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. С 12 сентября в отношении компании проводится процедура наблюдения.
Компания Google неоднократно нарушала законодательство РФ и дважды получала оборотные штрафы. Их общая сумма больше 29 млрд рублей.
Кстати, коллеги, а чем вы чаще пользуетесь — сервисами Гугл или Яндекс? Делитесь в комментариях или в чате бухгалтеров в Телеграм.
Комментарии2
АлександрРедактор
Денег нет, но вы держитесь. (с) Google
alex
гугл болт положит на россиюшку, международная компания и не известно кто кому больше нужен.