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IT-компании

Приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google

Компания не однократно получала оборотные штрафы и заявила о собственном банкротстве.
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В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла все деньги с банковских счетов дочерней компании Google в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за 2022 год.

— В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, — говорится в сообщении компании.

На 31 декабря 2022 года на счетах компании была сумма в размере 375,5 млн рублей. На остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест.

В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. С 12 сентября в отношении компании проводится процедура наблюдения.

Компания Google неоднократно нарушала законодательство РФ и дважды получала оборотные штрафы. Их общая сумма больше 29 млрд рублей.

Кстати, коллеги, а чем вы чаще пользуетесь — сервисами Гугл или Яндекс? Делитесь в комментариях или в чате бухгалтеров в Телеграм.

Комментарии

2
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    1 час назад

    АлександрРедактор

    Денег нет, но вы держитесь. (с) Google

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 44 минуты назад

    alex

    гугл болт положит на россиюшку, международная компания и не известно кто кому больше нужен.

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