Приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google

Компания не однократно получала оборотные штрафы и заявила о собственном банкротстве.

В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла все деньги с банковских счетов дочерней компании Google в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за 2022 год.

— В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, — говорится в сообщении компании.

На 31 декабря 2022 года на счетах компании была сумма в размере 375,5 млн рублей. На остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест.

В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. С 12 сентября в отношении компании проводится процедура наблюдения.

Компания Google неоднократно нарушала законодательство РФ и дважды получала оборотные штрафы. Их общая сумма больше 29 млрд рублей.

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