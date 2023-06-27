IT-компании будут получать деньги из венчурных фондов

Финансирование IT-компаниям будут предоставлять частные венчурные фонды. Это ускорит разработку отечественного программного обеспечения.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить проект венчурного финансирования отечественных IT-компаний. Об этом сказано на сайте правительства.

До конца сентября 2023 года Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Центробанк должны предоставить план по созданию венчурных фондов для финансирования IT-компаний.

Частным отраслевым венчурным фондам будут предоставлять налоговые льготы.

По мнению правительства, такие меры позволят быстрее создавать отечественные программы, на которые перейдут ключевые отрасли экономики.

В марте 2023 года Минцифры предложило навсегда обнулить налог на прибыль IT-компаний.

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