IT-компании будут получать деньги из венчурных фондов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить проект венчурного финансирования отечественных IT-компаний. Об этом сказано на сайте правительства.
До конца сентября 2023 года Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Центробанк должны предоставить план по созданию венчурных фондов для финансирования IT-компаний.
Частным отраслевым венчурным фондам будут предоставлять налоговые льготы.
По мнению правительства, такие меры позволят быстрее создавать отечественные программы, на которые перейдут ключевые отрасли экономики.
В марте 2023 года Минцифры предложило навсегда обнулить налог на прибыль IT-компаний.
А мы предлагаем вашей компании прямо сейчас начать уверенно расти: если освоить управленческий учет, составлять антикризисные планы и предпринимать эффективные меры для роста сможете в любой момент даже без господдержки.
Комментарии