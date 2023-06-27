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Зарплата

💰 Конституционный суд: сверхурочные должны начислять на всю зарплату, а не только на оклад

Если оклад сотрудника меньше МРОТ, то доплата за сверхурочную работу или за работу в ночное время носит формальный характер. Хоть с ней, хоть без нее, работник все равно получит МРОТ. Такого не должно быть.
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Конституционный суд в своем определении от 27.06.2023 № 35-П/2023 указал, что  при установлении окладов менее МРОТ и применения «доплат до МРОТ» повышенная оплата труда при отклонении условий работы от нормальных поглощается этими доплатами. 

Поэтому сверхурочные, ночные и прочие аналогичные доплаты должны начислять на оклад с начислением на него всех компенсационных и стимулирующих выплат.

То есть, за основу надо брать не оклад, а оклад + все допначисления на него. И уже от этой общей сумму считать сверхурочные.

Работнику должна быть гарантирована зарплата не ниже МРОТ без учета дополнительных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

КС заявил, что власти должны внести поправки в нормативку. В частности, необходимо предусмотреть конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы, чтобы обеспечить такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычном режиме.

В суд обратился сторож бюджетной организации, у которого оклад – 3 220 руб. Ему начисляли все доплаты на этот оклад, делали доплату до МРОТ и в итоге он всегда получал МРОТ независимо от того работал он сверхурочно или нет.

Теперь его дело будет пересмотрено и человек должен получить доплату.

Комментарии

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