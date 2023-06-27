🤔Налоговики не признают за собой проблему с фактическим переходом на УСН. Теперь ее исправят, надеются эксперты

Недавно стало известно, что ФНС создаст реестр бизнеса, самовольно применяющего УСН без подачи уведомления. По факту, в законодательстве есть для этого лазейка. Мы узнали у экспертов, что все это значит.

Вот что говорит Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив», автор курсов и вебинаров «Клерка».

ФНС выпустила письмо о разработке ПО для оперативного выявления налогоплательщиков, применяющих УСН, без подачи уведомления о переходе.

Для чего это сделано? Налоговый кодекс в качестве обязательного условия начала применения УСН называет подачу соответствующего уведомления. Зачастую налогоплательщики такое уведомление подать забывали, однако на деле применяли УСН. Суды при этом говорили о том, что налоговые органы должны вести себя последовательно.

То есть если налоговики не получали уведомление о переходе на УСН, то они не должны принимать декларации по данной системе налогообложения и должны оперативно информировать налогоплательщиков о необходимости уплаты налогов и сдачи отчетности в соответствии с ОСНО. В противном случае, за налогоплательщиками признавалось право на применение УСН.

Однако фактически налоговики этого не делали, так как системы контроля автоматически проблему не выявляли. Сейчас брешь, я надеюсь, будет устранена.

ПО в автоматическом режиме направит информационное письмо налогоплательщику в случае выявления у него факта применения УСН, без предварительного направления уведомления.

— На мой взгляд, потеря налоговым органом права на предъявление претензий происходит после истечения срока первой камеральной проверки, сданной налогоплательщиком отчетности по УСН, — добавляет Антон Свирякин, эксперт по налогам и GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО». — Как минимум, это следует из существа камеральной проверки, цель которой и состоит в проверке правильности формирования налоговых обязательств в сданных налогоплательщиком отчетности, для последующего указания налогоплательщику на его ошибки.

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