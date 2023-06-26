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УСН

❗ ФНС создаст реестр бизнеса, самовольно применяющего УСН без подачи уведомления

Для перехода на УСН надо подать уведомление. Но некоторые не подают уведомление, но все равно применяют УСН – сдают декларации, платят налог.
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Для таких налогоплательщиков ФНС создаст специальный реестр.

Дело в том, что согласно решениям Верховного суда от 2019 года, если компания или ИП сдает декларации по УСН и платит авансы, то налоговики уже не имеют права указывать бизнесу на факт несдачи уведомления и требовать налоги по ОСНО.

Налоговики должны отслеживать начало применения УСН и вовремя требовать отчеты на ОСНО.

Если же компания уже сдает декларации по УСН, а налоговая инспекция их принимает, то фактически налоговики уже одобрили применение УСН.

А значит, такая компания может применять УСН, хотя и не сдавала уведомление.

Чтобы в дальнейшем избежать споров с такими «вольными» упрощенцами, ФНС в своей программе сделает настройки. Там будет «Реестр налогоплательщиков, применяющих УСН, но не представивших уведомление».

Об этом сообщает ФНС в письме от 19.06.2023 № СД-4-3/7638@.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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