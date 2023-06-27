Про учетную политику, договоры и новые стандарты: топ полезных материалов для бухгалтера по ФСБУ

Сделали мини-подборочку для всех, кто прямо сейчас настраивает учетную политику или просто не может разобраться в непростом случае.

Обзор всех основных правил и стандартов — со сроками действия и подводными камнями. Подойдет как чек-лист: проверьте себя, обо всех ли нужных знаете.

Запись важного вебинара, который состоялся совсем недавно. Подписчики Клерк.Премиум могут смотреть бесплатно.

Полезная напоминалочка всем, кто прямо сейчас делает какие-то правки в учетную политику — или вовсе пишет ее с нуля.

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