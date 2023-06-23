Бухгалтерский учет

Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2023 году

В 2023 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

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Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.

ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.

Полный перечень действующих ПБУ в 2023 году

Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны

Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).

С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.

Полный перечень действующих ФСБУ в 2023 году

Еще два стандарта пока не обязательны к применению в 2023 году, но компании вправе применять их досрочно по собственной инициативе:

  • ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

  • ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — обязателен к применению с 1 апреля 2025 года.

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