Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2023 году

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.

ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.

Полный перечень действующих ПБУ в 2023 году

Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны

Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).

С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.

Полный перечень действующих ФСБУ в 2023 году

Еще два стандарта пока не обязательны к применению в 2023 году, но компании вправе применять их досрочно по собственной инициативе: