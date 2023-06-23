Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2023 году

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.
ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.
Полный перечень действующих ПБУ в 2023 году
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
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ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
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ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
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ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;
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ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
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ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
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ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
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ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
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ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
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ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»;
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ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
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ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»;
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ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
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ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
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ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»;
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ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»;
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ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»;
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ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»;
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ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
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ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов».
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ПБУ долгосрочных инвестиций (применяется в части, не противоречащей действующим нормам);
ПБУ по ведению бухгалтерского учета и отчетности (применяется в части, не противоречащей действующим нормам).
Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны
Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).
С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.
Полный перечень действующих ФСБУ в 2023 году
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Еще два стандарта пока не обязательны к применению в 2023 году, но компании вправе применять их досрочно по собственной инициативе:
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — обязателен к применению с 1 апреля 2025 года.