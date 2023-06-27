За последние полгода бизнес стал чаще брать кредиты в рублях

Центробанк не согласен, что сейчас кредиты для предпринимателей стали менее доступными.

Объемы рублевого кредитования корпоративного сектора выросли за последние шесть месяцев. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина.

С точки зрения того, что изменилось за последние шесть месяцев, мы видим ускорение кредитования. И в этом смысле мы сильно не согласны с теми, кто говорит, что доступность кредита сейчас ниже, чем она была до 2022 года, - сказал Алексей Заботкин.

Он также добавил, что ключевая ставка ЦБ находится на том же уровне, на котором она была в 2018-2019 годах.

Из-за того, что сейчас инфляционные ожидания стали выше, чем раньше, кредиты стали более привлекательными. Хотя номинальные ставки одинаковые.

Недавно мы писали, что Центробанк в шестой раз оставил ключевую ставку 7,5% без изменений.