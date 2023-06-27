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Кредитование

За последние полгода бизнес стал чаще брать кредиты в рублях

Центробанк не согласен, что сейчас кредиты для предпринимателей стали менее доступными.
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Объемы рублевого кредитования корпоративного сектора выросли за последние шесть месяцев. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина.

С точки зрения того, что изменилось за последние шесть месяцев, мы видим ускорение кредитования. И в этом смысле мы сильно не согласны с теми, кто говорит, что доступность кредита сейчас ниже, чем она была до 2022 года, - сказал Алексей Заботкин.

Он также добавил, что ключевая ставка ЦБ находится на том же уровне, на котором она была в 2018-2019 годах.

Из-за того, что сейчас инфляционные ожидания стали выше, чем раньше, кредиты стали более привлекательными. Хотя номинальные ставки одинаковые.

Недавно мы писали, что Центробанк в шестой раз оставил ключевую ставку 7,5% без изменений.

Комментарии

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