За последние полгода бизнес стал чаще брать кредиты в рублях

Объемы рублевого кредитования корпоративного сектора выросли за последние шесть месяцев. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина.
С точки зрения того, что изменилось за последние шесть месяцев, мы видим ускорение кредитования. И в этом смысле мы сильно не согласны с теми, кто говорит, что доступность кредита сейчас ниже, чем она была до 2022 года, - сказал Алексей Заботкин.
Он также добавил, что ключевая ставка ЦБ находится на том же уровне, на котором она была в 2018-2019 годах.
Из-за того, что сейчас инфляционные ожидания стали выше, чем раньше, кредиты стали более привлекательными. Хотя номинальные ставки одинаковые.
Недавно мы писали, что Центробанк в шестой раз оставил ключевую ставку 7,5% без изменений.
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