⚡️Ключевую ставку оставили 7,5% годовых

9 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.
Вот основные аргументы, которые приводит ЦБ в своем Телеграм-канале:
темпы прироста цен продолжают расти;
инфляционные ожидания по-прежнему высоки;
экономическая активность при этом растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ. То есть внутренний спрос восстанавливается.
Наконец, в ЦБ считают, что «ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски».
На основании всех этих факторов Центробанк сохранил значение ключевой ставки. Оно продолжает действовать.
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