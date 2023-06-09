⚡️Ключевую ставку оставили 7,5% годовых

Непраздный вопрос. Откуда берутся НЕфункциональные задачи?

В предыдущей статье «Функциональные и НЕфункциональные задачи» я рассказал про НЕфункциональные задачи и про то, что с ними надо бороться. А чтобы понять, как это делать, надо разобраться, откуда они берутся? Как они возникают?