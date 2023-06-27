Цифровые рубли будут храниться не в электронных кошельках, а на счетах

К законопроекту о цифровом рубле добавили последний вариант правок. Об этом пишет «Коммерсант».
Раньше предполагалось, что для такой валюты будет свой электронный кошелек. Теперь средства будут храниться на цифровых счетах, которые можно открывать и в иностранных банках.
Помимо этого, с Центробанка сняли ответственность за сохранность цифровой валюты. Все мошеннические действия должны отслеживать и предотвращать кредитные организации.
Сейчас закон о цифровом рубле проходит финальные согласования с участниками рынка и ведомствами.
Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что законопроект примут в эту сессию.
Комментарии5
...на счетах в Тульской области)
Люди, кто-нибудь четко понимает, чем цифровой рубль, хранящийся на цифровом счете отличается от обычного рубля, хранящегося на обычном счете?
ВикторияГлавный бухгалтер
На нем есть цифровая метка, всегда можно узнать когда и на каком счету именно этот рубль побывал.
А если этот рубль сняли через банкомат, купили пучок редиски, а продавец пучка редиски внес его через банкомат, то это будет уже совсем другой цифровой рубль?
На этом все разговоры о цифровых рублях можно смело заканчивать.
Ибо, на местном пейзаже, это окажется похлеще ЕНС.