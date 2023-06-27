Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Цифровой рубль

Цифровые рубли будут храниться не в электронных кошельках, а на счетах

Счета для цифровых рублей можно открыть и в иностранных банках. За сохранность таких средств будут отвечать кредитные организации, а не Центробанк.
135

К законопроекту о цифровом рубле добавили последний вариант правок. Об этом пишет «Коммерсант».

Раньше предполагалось, что для такой валюты будет свой электронный кошелек. Теперь средства будут храниться на цифровых счетах, которые можно открывать и в иностранных банках.

Помимо этого, с Центробанка сняли ответственность за сохранность цифровой валюты. Все мошеннические действия должны отслеживать и предотвращать кредитные организации.

Сейчас закон о цифровом рубле проходит финальные согласования с участниками рынка и ведомствами.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что законопроект примут в эту сессию.

Комментарии

5
  • Логотип RayaYARA
    RayaYARA 1 час назад

    ...на счетах в Тульской области)

  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    Люди, кто-нибудь четко понимает, чем цифровой рубль, хранящийся на цифровом счете отличается от обычного рубля, хранящегося на обычном счете?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      чем цифровой рубль, хранящийся на цифровом счете отличается от обычного рубля

      На нем есть цифровая метка, всегда можно узнать когда и на каком счету именно этот рубль побывал.

      • Логотип VadimBA
        VadimBA 14 минут назад

        На нем есть цифровая метка, всегда можно узнать когда и на каком счету именно этот рубль побывал.

        А если этот рубль сняли через банкомат, купили пучок редиски, а продавец пучка редиски внес его через банкомат, то это будет уже совсем другой цифровой рубль?

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 1 час назад

    Помимо этого, с Центробанка сняли ответственность за сохранность цифровой валюты.

    На этом все разговоры о цифровых рублях можно смело заканчивать.

    Ибо, на местном пейзаже, это окажется похлеще ЕНС.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип IT+Insurtech
IT+Insurtech
Экономика России

В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще?

Москва, 28 июня 2023 г. Суммарные траты россиян на бытовую технику и электронику в первом квартале 2023 года упали на треть (32%) относительно 4Q 2022 года и в два раза (47%) по отношению к 1Q 2022, выяснили аналитики.

В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще?
9
Логотип nlukina
nlukina
Трудовые отношения

Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях

Чиновники республики Татарстан предложили внести поправки статью 265 ТК. Если законопроект одобрят, подросткам от 16 до 18 лет разрешат трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда.

Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях
1
52
Логотип nlukina
nlukina
НДС

Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.

Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно
2
47
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Ведение бизнеса

С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать?

С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными для подписания электронных документов представителями компаний и ИП.

С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать?
90
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Виды деятельности, попадающие под патент

Можно ли применять патент к бытовым услугам. Дела ИП Корчагин, Мисюкевич

Рассматривается возможность применения патентной системы налогообложения к бытовым услугам, оказываемым юридическим лицам.

Можно ли применять патент к бытовым услугам. Дела ИП Корчагин, Мисюкевич
71
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать? Вопрос не имеет смысла. Отбросим маркетинговые уловки (а я ведь и сам своего рода маркетолог, причём это даже правда), которыми завлекают брокеры про любую сумму, хоть 100 рублей. Инвестировать хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей не имеет никакого смысла от слова совсем, если это разовая акция.

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы
2
116
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Счета-фактуры

Налоговый последствия выставления лицом на УСН первички с суммой НДС

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при выставлении лицом, применяющим УСН, первичных документов с выделенной суммой НДС.

74
Читать еще