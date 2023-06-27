Цифровые рубли будут храниться не в электронных кошельках, а на счетах

Счета для цифровых рублей можно открыть и в иностранных банках. За сохранность таких средств будут отвечать кредитные организации, а не Центробанк.

К законопроекту о цифровом рубле добавили последний вариант правок. Об этом пишет «Коммерсант».

Раньше предполагалось, что для такой валюты будет свой электронный кошелек. Теперь средства будут храниться на цифровых счетах, которые можно открывать и в иностранных банках.

Помимо этого, с Центробанка сняли ответственность за сохранность цифровой валюты. Все мошеннические действия должны отслеживать и предотвращать кредитные организации.

Сейчас закон о цифровом рубле проходит финальные согласования с участниками рынка и ведомствами.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что законопроект примут в эту сессию.