😒 Налоговики смогут списать фиксированные взносы ИП в счет НДФЛ за сотрудников

Завтра, 29 июня, заработают новые правила по уведомлениям на НДФЛ: будет автоматический зачет без возможности его отмены. Деньги заберут с вашего ЕНС, даже если эти деньги – уплаченные ИП фиксированные взносы.

По новой норме НК РФ (пункт 7 статьи 78) на следующий рабочий день после сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ налоговики будут брать деньги с сальдо ЕНС и отправлять их в резерв.

Уплатили вы к этому моменту НДФЛ, или не уплатили – роли не играет.

Налоговики смотрят сальдо. Если на нем есть деньги, их резервируют. Отмена такого зачета не предусмотрена.

У нас есть разбор на тему поправок в НК РФ по ЕНС и НДФЛ.

Может возникнуть ситуация, когда у ИП на сальдо ЕНС находятся фиксированные взносы, уплаченные как платежкой-01 на КБК ЕНП, так и платежкой-02 на КБК взносов.

Ведь для того, чтобы уменьшать на них налог, не обязательно резервировать их (сдавать заявление о зачете).

Однако теперь у ИП-работодателей может возникнуть проблема. Если не уплатить НДФЛ одновременно со сдачей уведомления (то есть, не до 28 числа, а до 25-го), то сумму НДФЛ возьмут из фиксированных взносов и отправят в резерв.

Поэтому ИП-работодателям надо или заранее платить НДФЛ, или зарезервировать фиксированные взносы.

Как заполнить заявление на зачет, мы рассказывали тут. Но гораздо большое для предпринимателей, например, на УСН, наши эксперты говорят в специальном курсе профпереподготовки: вот ссылочка, чтобы узнать подробности.

Досрочно забирать НДФЛ с резерва взносов налоговики не будут. У них есть право резервировать только с сальдо, а не с резерва.