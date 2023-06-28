Центробанк может поднять ключевую ставку из-за риска инфляции

Совет директоров Банка России на предстоящем заседании может повысить ключевую ставку, которая оставалась неизменной с сентября 2022 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

У Центробанка есть цель – стабилизировать инфляцию вблизи 4%. Есть риски, что действующая ключевая ставка 7,5% не справится с этой задачей.

Баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной, - сказал Алексей Заботкин.

Недавно мы писали, что Центробанк в шестой раз оставил ключевую ставку 7,5% без изменений.