❗ Стал известен размер предельной базы по взносам на 2024 год

В 2023 году предельная база по взносам составляет 1 917 000 рублей. В проекте СФР о бюджете на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов отражены запланированные суммы предельной базы на эти годы.

Это проект будет рассмотрен на РТК 30 июня.

Как сообщает «Российская газета», предельная база будет такая:

в 2024 году – 2 120 000 рублей;

в 2025 году – 2 267 000 рублей;

в 2026 году – 2 417 000 рублей.

В 2023 году взносы на страховую пенсию идут с зарплаты не более 159 750 руб. в месяц.

С 2024 года максимальная облагаемая зарплата будет 176 667 руб.

В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

Формула расчета предельной базы прописана в НК РФ: средняя зарплата по России х 12×2,3.

Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете. Подробно об этом мы рассказывали здесь.