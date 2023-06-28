❗ Стал известен размер предельной базы по взносам на 2024 год

Это проект будет рассмотрен на РТК 30 июня.
Как сообщает «Российская газета», предельная база будет такая:
в 2024 году – 2 120 000 рублей;
в 2025 году – 2 267 000 рублей;
в 2026 году – 2 417 000 рублей.
В 2023 году взносы на страховую пенсию идут с зарплаты не более 159 750 руб. в месяц.
С 2024 года максимальная облагаемая зарплата будет 176 667 руб.
В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.
Формула расчета предельной базы прописана в НК РФ: средняя зарплата по России х 12×2,3.
Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете. Подробно об этом мы рассказывали здесь.
Комментарии