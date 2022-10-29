Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета

Новая предельная база

Минфин опубликовал проект будущего постановления правительства с предельной величиной базы для исчисления страховых взносов на 2023 год.

Главное нововведение – база будет единой. И тариф взносов тоже единый. Это связано с объединением ПФР и ФСС с 2023 года.

На 2023 год базу планируют утвердить в сумме 1 917 000 руб.

Этот показатель считали по формуле:

средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.

Расчет такой: 69 452×12×2,3 = 1 916 875 рублей, с учетом округления 1 917 000 руб.

Изначально планировалось, что расчет будет идти по другой формуле:

база по ОПС на 2022 год, умноженная на к-т роста средней зарплаты по стране.

Именно такая формула сейчас прописана в НК. Но эту норму хотят изменить. Законопроект принят в первом чтении.

Комитет Госдумы, рассматривая этот законопроект, раскритиковал норму о предельной базе.

Депутаты указали, что это приведет существенному увеличению страховой нагрузки на работодателей. Но Минфин уже рассчитал базу на 2023 год по новой формуле.

С 2015 по 2021 год при расчете предельной базы применяли коэффициенты от 1,7 до 2,3. То есть база росла не только с учетом прогнозного роста средней зарплаты, но еще и увеличенной на коэффициент.

В 2022 году коэффициента уже не было. В 2023 его вновь решили ввести.

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база Прирост базы, % 2018 45 522 2,0 1 021 000 2019 46 432 2,1 1 150 000 12,6 % 2020 48 942 2,2 1 292 000 12,3 % 2021 53 096 2,3 1 465 000 13,4 % 2022 59 976 - 1 565 000 6,8 % 2023 69 452 2,3 1 917 000 22,5%

Формула пенсионного балла

В 2022 году пенсионные баллы считают так:

взносы на ИЛС (16% от зарплаты) делят на произведение предельной базы и тарифа 16%, а потом результат умножают на 10 (ст. 15 закона о пенсиях № 400-ФЗ).

В 2023 году из-за объединения ПФР и ФСС и введения единого тарифа взносов формула расчета баллов меняется.

В новой формуле в знаменателе будет произведение максимального тарифа (30%) и предельной базы тарифа взносов (для индивидуальной части, которая по нормативу составляет 53,4%) – 53,4 % от 30%.

В числителе – тоже 53,4% от 30% от вашей зарплаты.

В итоге как и в 2022 году упрощенная формула расчета балла такова:

ИПК = Б / Б макс * 10, где:

Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);

Б макс – предельная база.

То есть несмотря на то, что формула сильно изменилась, результат расчетов будет одинаковый как по старой формуле, так и по новой.

Подробно про новую формулу расчета ИПК с 2023 года с примерами мы рассказывали здесь.

А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2023 годах в разных ситуациях.

Пример № 1. МРОТ

Размер МРОТ на 2022 год пока окончательно не установлен. Однако цифра уже озвучена – 16 242 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2023 год, при заработке, равном МРОТ:

(16 242×12×30% х 53,4% / 1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,017.

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2022 году при зарплате, которая равна МРОТ:

(13 890×5 + 15 279×7) х 16% / 1 565 000×16%) х 10 = 1,127.

Год МРОТ Предельная база Кол-во баллов 2018 11 163 1 021 000 1,312 2019 11 280 1 150 000 1,177 2020 12 130 1 292 000 1,127 2021 12 792 1 465 000 1,048 2022 13 890 и 15 279 1 565 000 1,127 2023 16 242 1 917 000 1,017

Вывод: вы все также работаете за МРОТ, а баллов зарабатываете с каждым годом все меньше.

Зарплата растет из года в год, а баллы все равно уменьшаются.

Почему так происходит? Потому что темп роста предельной базы превышает темп роста МРОТ.

Пример № 2. Стабильная зарплата

Допустим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей, и оклад не меняется годами.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2023 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:

(25 000×12×30% х 53,4%/ 1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,565.

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут за 2022 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:

(25 000×12×16% / 1 565 000×16%) х 10 = 1,917.

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 25 000 1 021 000 2,938 2019 25 000 1 150 000 2,609 2020 25 000 1 292 000 2,322 2021 25 000 1 465 000 2,048 2022 25 000 1 565 000 1,917 2023 25 000 1 917 000 1,565

Вывод: при неизменном заработке количество баллов снижается.

Чтобы ежегодно если не наращивать количество баллов, то хотя бы сохранить их на прежнем уровне, зарплата должна повышаться на тот же процент, на какой повышается предельная база.

Пример № 3. Высокая зарплата

Рассмотрим другую ситуацию. Допустим, ваша зарплата немаленькая и ежегодно индексируется. В 2018 году ваш оклад был 100 тыс. рублей, к 2022 году он повысился до 210 тыс., а в 2023 году будет 252 тыс.

Взносы, которые влияют на пенсию, начисляют только с предельной базы и есть потолок по баллам. Он такой:

Год Максимальное количество баллов 2018 8,7 2019 9,13 2020 9,57 2021 и далее 10

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2023 год:

(252 000×12 (но не более 1 917 000) х 30% х 53,4%/ 1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 10.

Посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2022 году:

(210 000×12 (но не более 1 565 000) х 16% / 1 565 000×16%) х 10 = 10.

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 100 000 1 021 000 8,7 2019 120 000 1 150 000 9,13 2020 145 000 1 292 000 9,57 2021 175 000 1 465 000 10 2022 210 000 1 565 000 10 2023 252 000 1 917 000 10

Вывод: зарплата увеличивается на 20 % в год, но баллы не растут, потому что взносы (по индивидуальной части тарифа) начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в потолок.

При большой зарплате вы будете ежегодно зарабатывать 10 пенсионных баллов.