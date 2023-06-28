Изменят бланк для назначения досрочной пенсии безработным

Для этого ЦЗН заполняет бланк предложения. Это бланк поменяют. Проект опубликован на федеральном портале.
Поправки связан с тем, что с 1 мая доставку пенсии наличными осуществляет только Почта России. Иные организации исключены из числа доставщиков.
Эти изменения учли в бланке.
СФР назначает пенсию и отправляет гражданину уведомление.
Такая пенсия назначается в беззаявительном порядке.
СФР сам насчитает пенсию по тем данным, что у него есть. При этом человек может собрать дополнительные документы, которые влияют на размер пенсии. Тогда пенсия будет пересчитана в большую сторону с момента ее назначения.
Выйти на пенсию на 2 года раньше могут безработные, уволенные по сокращению или ликвидации организации.
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