🙏 Бухгалтеры просят налоговиков исправить таблицу на сайте ФНС по ЕНП-уведомлениям

НДФЛ платят как налоговые агенты (в частности, работодатели с зарплаты сотрудников), так и ИП, если они находятся на общей системе налогообложения. Но таких ИП налоговики обошли своим вниманием, когда давали рекомендации по заполнению уведомлений по ЕНП.

Кроме того, по итогам 1 квартала у ИП на ОСНО были проблемы с уведомлениями из-за кодов периодов, имеющих двойное назначение (34/01, 34/02, 34/03). Об этих проблемах мы рассказывали в статье «Скандал недели и новая ЕНС-боль: налоговики отказываются принимать уведомления на аванс НДФЛ 15%».

Кстати, в Telegram-чате ФНС бизнесмены просят налоговиков прокомментировать нашу статью и рассказать, делается ли что-то для устранения этих проблем.

Также бухгалтеры просят ФНС внести исправления в таблицу с кодами периодов.

Речь идет о таблице, которую ФНС разместила на своем сайте в начале года. Эта таблица приведена в письме ФНС от 30.12.2022 № 8-7-02/0001@.

В ней обозначены сроки сдачи уведомлений и коды периодов, которые там надо указывать.

Так вот – кодов для ИП на ОСНО там нет, о чем и говорят бухгалтеры.

Кстати, недавно налоговикам задали вопрос, какой код ставить на аванс по НДФЛ за 2 квартал, и они дали неправильный ответ.

Все разъяснения по НДФЛ от ФНС идут для налоговых агентов. А налогоплательщики этого налога (не агенты) тоже хотят знать, как им заполнять уведомления и платежки.

Ранее ФНС в своем письме, адресованном арбитражному управляющему (это аналогично ИП на ОСНО), подтвердила, что код за 1 квартал должен быть 34/01.