На взносы ИП 1% от дохода уведомления не нужны

Налоговики сами начислят ИП страховые взносы, в том числе – 1% с дохода.

Даже если ИП совмещает УСН и ПСН, уведомлять налоговиков о сумме взноса в 1% не нужно.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем форуме.

У ИП на УСН в течение года было 2 патента. Доход был как от УСН, так и от ПСН.

Бухгалтер волнуется, как налоговики высчитают сумму взносов. Не надо ли сдать уведомление?

Участники обсуждения подсказали, что беспокоиться не о чем. Все данные у ФНС есть.

Доход по УСН они возьмут из декларации. По ПСН берут потенциальный доход для расчета взносов. Этот показатель налоговикам известен, ведь они сами выдали патент.

Реальный доход по ПСН, который ИП отражает в книге, роли для расчета взносов не играет. Он нужен только, чтобы отслеживать лимит для ПСН.

Смотрите в нашей таблице, какой доход учитывать для взносов 1%.

Режим налогообложения База для расчета взносов ОСНО Доходы минус расходы по книге учета (декларации 3-НДФЛ) УСН «Доходы» Доходы (выручка) по книге учета (декларации по УСН) УСН «Доходы минус расходы» Доходы минус расходы по книге учета (декларации по УСН) ПСН Потенциальный доход из патента. Реальный доход из книге не имеет значение! ЕСХН Доходы минус расходы по книге учета (декларации по ЕСХН) Главы КФХ 1% не платят!

О том, какой КБК код периода указывать при уплате взносов 1% платежкой-02 мы рассказывали тут.

Также взнос можно уплатить платежкой-02 и подать заявление о зачете (а можно не подавать его).