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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

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  • Бухгалтер Зарплата от 60000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость

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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    47
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Где лучше жить в Черногории? Обзор мест

    Черногория — это красивая страна на побережье Адриатического моря, привлекающая туристов своими пляжами, горами и историческими достопримечательностями. Но помимо туристических развлечений, Черногория также предлагает прекрасные условия для проживания.

    Где лучше жить в Черногории? Обзор мест
    48
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарный знак

    Сегодня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ». Что это значит для бизнеса?

    А значит, физические лица, в том числе и самозанятые граждане, смогут регистрировать на себя товарные знаки. Ранее это было доступно только компаниям и ИП. Какие преимущества получит эта категория предпринимателей?

    Сегодня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ». Что это значит для бизнеса?
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    Логотип ivkin.nikita.r@gmail.com
    ivkin.nikita.r@gmail.com
    Обзор судебной практики

    Мамой клянусь! Как работают заверения об обстоятельствах?

    Купили кафе, чтобы продавать винишко на летних верандах, но у вас отобрали лицензию? Приобрели свечной заводик и выяснили, что оборудование на нем на ладан дышит? Вам помогут заверения об обстоятельствах, и сегодня я расскажу о том, как они работают в российском праве на примере реальных кейсов.

    Мамой клянусь! Как работают заверения об обстоятельствах?
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    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Банковские гарантии

    Как мы одобрили банковскую гарантию на 639 млн. рублей

    С середины мая у нас в работе была очень крупная и одновременно очень сложная заявка на банковскую гарантию на 639 млн. рублей, стоимость контракта по нему составляет 12 млрд. рублей — реконструкция аэропорта.

    Как мы одобрили банковскую гарантию на 639 млн. рублей
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Социальные пособия

    Новость из Соцфонда. Размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году увеличат до 49 тыс. рублей

    Соцфонд анонсировал повышение размера пособия по уходу за ребенком на 49%. С 2024 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих мамы составит 49 тыс. рублей.

    Новость из Соцфонда. Размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году увеличат до 49 тыс. рублей
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    Логотип Qugo
    Qugo

    Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году

    В 2023 году произошли существенные изменения в отношении сотрудничества ИП и компаний с физлицами, с которыми заключен договор ГПХ. Изменения также коснулись отчетности по таким исполнителям. Расскажем о новой отчетности и куда ее нужно сдавать.

    Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году
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    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

    Ответственная, часто непростая работа, трудности в отношениях, глобальные, мировые сложности, которые тоже не обходят нас стороной. На фоне подобных моментов я довольно часто стала получать запросы вида: как правильно помочь СЕБЕ. И это не может не радовать.

    Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?
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    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    НДФЛ

    Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ

    В конце мая 2023 года на рассмотрение в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает изменение порядка уплаты агентского НДФЛ и ставок по данному налогу. Если поправки примут, НДФЛ с дохода сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ, уехавших за границу, будет удерживаться по другим ставкам.

    Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ
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