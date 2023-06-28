Как вырастет пособие по уходу за ребенком в ближайшие годы

СФР подготовил проект своего бюджета на ближайшие 3 года, в котором указана предельная база.
Смотрите в нашей таблице, как изменится база и как вырастет пособие.
Год
Предельная база
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Прирост
Формула расчета
2022
1 032 000
31 282,85
(912 000 + 966 000)/ 730 х 30,4 х 40%
2023
1 917 000
33 281,75
6,4%
(1 032 000 + 966 000) / 730 х 30,4 х 40%
2024
2 120 000
49 123,07
48%
(1 032 000 + 1 917 000) / 730 х 30,4 х 40%
2025
2 267 000
67 246,47
37%
(2 120 000 + 1 917 000)/730 х 30,4 х 40%
2026
2 417 000
73 076,60
19%
(2 120 000 + 2 267000) /730 х 30,4 х 40?
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