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Детские пособия

Как вырастет пособие по уходу за ребенком в ближайшие годы

Ежегодно меняется размер предельной базы по взносам, которая влияет, в том числе, на размер максимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
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СФР подготовил проект своего бюджета на ближайшие 3 года, в котором указана предельная база.

Смотрите в нашей таблице, как изменится база и как вырастет пособие.

Год

Предельная база

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Прирост

Формула расчета

2022

1 032 000

31 282,85

(912 000 + 966 000)/ 730 х 30,4 х 40%

2023

1 917 000

33 281,75

6,4%

(1 032 000 + 966 000) / 730 х 30,4 х 40%

2024

2 120 000

49 123,07

48%

(1 032 000 + 1 917 000) / 730 х 30,4 х 40%

2025

2 267 000

67 246,47

37%

(2 120 000 + 1 917 000)/730 х 30,4 х 40%

2026

2 417 000

73 076,60

19%

(2 120 000 + 2 267000) /730 х 30,4 х 40?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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