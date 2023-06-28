Как вырастет пособие по уходу за ребенком в ближайшие годы

Мамой клянусь! Как работают заверения об обстоятельствах?

Купили кафе, чтобы продавать винишко на летних верандах, но у вас отобрали лицензию? Приобрели свечной заводик и выяснили, что оборудование на нем на ладан дышит? Вам помогут заверения об обстоятельствах, и сегодня я расскажу о том, как они работают в российском праве на примере реальных кейсов.