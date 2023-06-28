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Персонифицированные сведения

На членов совета директоров надо сдавать персонифицированные сведения

Отношения с участием членов совета директоров подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства. А значит, за них надо сдавать ПСФЛ.
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И не важно, начисляется им вознаграждение, или нет.

Разъяснение по этому вопросу в письме от 13.06.2023 № ЗГ-3-11/7733 дает ФНС со ссылкой на определения Конституционного суда от 2016 года.

Члены совета директоров АО принимают на себя обязанность по выполнению по управлению и контролю за деятельностью общества.

За такую деятельность членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение.

При этом вознаграждение членам совета директоров АО относится к объекту обложения страховыми взносмаи, даже если оно не прописано в договоре.

Поэтому членов совета директоров надо включать и в РСВ, и в ПСФЛ независимо от того, были начисления в их пользу или нет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
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