На членов совета директоров надо сдавать персонифицированные сведения

Отношения с участием членов совета директоров подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства. А значит, за них надо сдавать ПСФЛ.

И не важно, начисляется им вознаграждение, или нет.

Разъяснение по этому вопросу в письме от 13.06.2023 № ЗГ-3-11/7733 дает ФНС со ссылкой на определения Конституционного суда от 2016 года.

Члены совета директоров АО принимают на себя обязанность по выполнению по управлению и контролю за деятельностью общества.

За такую деятельность членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение.

При этом вознаграждение членам совета директоров АО относится к объекту обложения страховыми взносмаи, даже если оно не прописано в договоре.

Поэтому членов совета директоров надо включать и в РСВ, и в ПСФЛ независимо от того, были начисления в их пользу или нет.