Госдума хочет запретить ИП продавать пиво и сидр в ресторанах и кафе

Индивидуальные предприниматели могут столкнутся с частичным запретом на продажу пива, медовухи и сидра в общепите.

Рабочая группа по здоровья от алкогольной, табачной и наркотической угроз при Госдуме собирается запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в заведениях общепита. Об этом пишут «РИА Новости».

Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями, - сказано в документах рабочей группы.

Информацию о розничной продаже пива и пивных напитков будет нужно вносить в единую государственную информационную систему.

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