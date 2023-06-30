До 17 июля нужно уплатить НДФЛ с доходов за 2022 год

Тем, кто сдавал декларацию 3-НДФЛ нужно успеть оплатить НДФЛ за 2022 год.

ФНС напоминает, что 17 июля 2023 года – последний день уплаты НДФЛ за 2022 год.

Заплатить налог нужно тем, кто был обязан сдавать декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2023 года.

С 18 июля 2023 года за каждый просроченный день будет начисляться пеня - 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Сейчас это около 0,03%.

Оплатить налог можно на сайте ФНС в разделе «Уплата налогов и пошлин».

Платежный документ можно сформировать в личном кабинете налогоплательщика или ИП. Там же можно уплатить налог онлайн.