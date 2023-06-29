В Калининграде запустят первый завод по контрактному производству смартфонов и ноутбуков

GS Group вложит 3,5 млрд рублей, чтобы по заказу производить отечественную электронику. В месяц планирую выпускать 30 тысяч ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Холдинг GS Group откроет первый в России завод по контрактному производству смартфонов отечественных торговых марок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента по развитию производства Федора Бояркова.

Разработкой и сборкой ноутбуков, планшетов и смартфонов будут заниматься на предприятиях кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области.

GS Group собирается каждый месяц выпускать по 30 тыс. устройств. Компания инвестирует около 3,5 млрд рублей в создание лицензионного ПО и в разработку образцов электроники.

Контрактное производство планируют запустить до конца 2023 года.