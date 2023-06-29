В Калининграде запустят первый завод по контрактному производству смартфонов и ноутбуков

Холдинг GS Group откроет первый в России завод по контрактному производству смартфонов отечественных торговых марок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента по развитию производства Федора Бояркова.
Разработкой и сборкой ноутбуков, планшетов и смартфонов будут заниматься на предприятиях кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области.
GS Group собирается каждый месяц выпускать по 30 тыс. устройств. Компания инвестирует около 3,5 млрд рублей в создание лицензионного ПО и в разработку образцов электроники.
Контрактное производство планируют запустить до конца 2023 года.
Комментарии1
Пётр Пустотачлен картеля
а комплектующие чьи? шильдики те же