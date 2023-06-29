Роспотребнадзор будет контролировать ответы маркетплейса на жалобы

Все обращения сотрудники клиентской поддержки маркетплейсов должны разбирать в кратчайшее время. Особое внимание ведомство будет уделять возвратам товаров.

Роспотребнадзор создал рабочую группу, которая улучшит процесс рассмотрения жалоб потребителей на работу маркетплейсов. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

На начальном этапе будет отработан алгоритм рассмотрения жалоб клиентов на отказ им в праве вернуть товар продавцу в течение 7 дней, а также ситуаций, связанных с взиманием с потребителя расходов на возврат товара ненадлежащего качества, - говорится в сообщении.

Эксперты из клиентской поддержки маркетплейсов должны реагировать на жалобы пользователей в кратчайшие сроки.

В 2022 года почти 30% всех жалоб в Роспотребнадзор были связаны с покупкой товаров в интернет-магазинах и на маркетплейсах.

За последние пять лет рынок интернет-торговли вырос до 5,7 трлн рублей. Пользователи сделали 2,8 млрд заказов.