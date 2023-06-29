Данные в РСВ и 6-НДФЛ теперь не сходятся, но налоговики их все равно сравнивают

С этого года налоговики не должны придираться к тому, что база в РСВ и 6-НДФЛ не совпадает. Но на практике – придираются.

На требования о несовпадении показателей (которые в принципе не должны совпадать) жалуется подписчица Telegram-чата ФНС.

В 2023 году поменялись правила заполнения 6-НДФЛ и теперь доход для НДФЛ и для страховых взносов – это разные показатели, потому что взносы идут по начислению, а НДФЛ – по выплате.

В этой связи налоговики изменили контрольные соотношения (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@).

Уже с отчетов за 2022 год не применяется контрольное соотношение 3.1.

По нему сравнивали базу для исчисления страховых взносов в РСВ (строка 150 прил. 1 к разделу 1) и начисленный доход по трудовым договорам и ДГПХ в 6-НДФЛ (строки 112 и 113).

Однако, как показывает практика, налоговики все равно сравнивают эти показатели и находят нестыковки.

А вам не приходило подобное требование?