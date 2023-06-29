Новостройки будут возводить только вместе со школами и поликлиниками

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обяжет застройщиков возводить жилые дома только вместе с социальной инфраструктурой. Об этом пишет «RG.RU».
В список обязательных объектов войдут школы, детские сады, поликлиники и остановки общественного транспорта.
Люди вынуждены водить детей в школы в соседние районы, водить детей в переполненные поликлиники, потому что нагрузка на них кратно увеличивается, и вместо райских условий люди получают массу неудобств и страданий, - сказал депутат Олег Леонов.
К жилой застройке нужно применять комплексный подход. По мнению авторов инициативы, это должно стать обязанностью каждого застройщика.
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