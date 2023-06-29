Цифровой рубль будет только средством платежа, а не накоплений

Центробанк считает, что цифровые рубли не нужно рассматривать как инструмент для накоплений. С этой задачей справляются депозитные счета в банках.

После того как цифровой рубль введут в оборот, он будет применяться как средство платежа и не использоваться для накоплений и депозитов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампредседателя Центробанка Ольгу Скоробогатову.

Новая валюта нужна для того, чтобы у человека и у бизнеса появился выбор разных инструментов платежа.

Не надо цифровой рубль рассматривать как средство для накопления, для депозитов, потому что мы в этом случае будем вынуждены тогда проводить кредитную политику, потому что кредиты и депозиты между собой связаны, - сказала Ольга Скоробогатова.

Недавно мы писали, что цифровые рубли будут находиться не в электронных кошельках, а на специальных счетах.