Семья с двумя детьми не будет платить НДФЛ при продаже земли с домом

С 2023 года освобождается от НДФЛ доход членов семьи, где есть 2 и более детей от продажи:
земельного участка (доли в праве собственности на земельный участок);
хозяйственных строений и сооружений, которые на нем расположены.
При этом продажа земли и расположенных на нее хозяйственных строений должна идти одновременно с продажей жилого дома, находящегося на этом участке.
Данный земельный участок и хозстроения не должны использоваться в предпринимательской деятельности.
При этом необходимо учитывать, что региональным может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от НДФЛ.
Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на частые вопросы.
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