Семья с двумя детьми не будет платить НДФЛ при продаже земли с домом

С 2023 года семья с 2 детьми не платит НДФЛ не только с продажи дома, но и земли под ним.

С 2023 года освобождается от НДФЛ доход членов семьи, где есть 2 и более детей от продажи:

земельного участка (доли в праве собственности на земельный участок);

хозяйственных строений и сооружений, которые на нем расположены.

При этом продажа земли и расположенных на нее хозяйственных строений должна идти одновременно с продажей жилого дома, находящегося на этом участке.

Данный земельный участок и хозстроения не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

При этом необходимо учитывать, что региональным может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от НДФЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на частые вопросы.