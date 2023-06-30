Будет новая форма справки о среднем заработке

Проект опубликован на федеральном портале.
Сейчас применяется рекомендованная форма справки, которая доведена письмом Минтруда от 10.01.2019 № 16-5/В-5.
Напомним, пособие по безработице теперь будут считать по новым правилам. Они утверждены постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.
В частности, ранее при его расчете применялись данные о выплатах, на которые были начислены страховые взносы на ОПС. Теперь ЦЗН учитывает все выплаты.
Вот оборотная сторона новой справки:
Считать средний заработок будут в ЦЗН (за исключением ряда случаев).
Работодателям придется считать средний заработок для таких сотрудников:
был в декретном;
не имел начислений в последние 12 месяцев;
работавших в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;
получал зарплату в иностранной валюте.
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