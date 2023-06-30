Будет новая форма справки о среднем заработке

Минтруд подготовил для работодателей новую форму справки о среднем заработке. Она нужна для назначения пособия по безработице для уволенных сотрудников.

Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас применяется рекомендованная форма справки, которая доведена письмом Минтруда от 10.01.2019 № 16-5/В-5.

Напомним, пособие по безработице теперь будут считать по новым правилам. Они утверждены постановление правительства от 24.06.2023 № 1026.

В частности, ранее при его расчете применялись данные о выплатах, на которые были начислены страховые взносы на ОПС. Теперь ЦЗН учитывает все выплаты.

Вот оборотная сторона новой справки:

Считать средний заработок будут в ЦЗН (за исключением ряда случаев).

Работодателям придется считать средний заработок для таких сотрудников: