Банки из дружественных стран смогут открывать свои филиалы в РФ

Банковская система страны пополнится филиалами иностранных банков. Организации смогут открывать счета, совершать переводы и валютные операции. В таких филиалах будет нельзя открыть вклад.

Минфин создал законопроект, по которому иностранным банкам из дружественных стран разрешат открывать филиалы в России.

Законопроект вводит понятие «филиал иностранного банка». Это значит, что банковская система страны будет состоять не только из кредитных организаций, Центробанка и представительств иностранных банков. К ним присоединятся «иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории РФ через свои филиалы».

Иностранные банки смогут открывать счета, проводить валютные операции, осуществлять денежные переводы, заниматься инкассацией. Таким кредитным организациям будет нужно получить аккредитацию.

Филиалы банков дружественных стран не смогут открывать денежные вклады и хранить драгоценные металлы.

Все операции будут проходить в рублях. Если филиал иностранного банка получит лицензию ЦБ, то сможет проводить операции в иностранной валюте.

У филиала иностранного банка обязательно должен быть свой сайт на русском языке с перечнем правил и услуг.