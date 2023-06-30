Продажи флагманских моделей Apple и Samsung упали до 25%

Покупатели стали чаще выбирать смартфоны китайских производителей. Сейчас положение Apple и Samsung сопоставимо с состоянием рынка в 2013 году.

Продажи наиболее дорогих смартфонов от Apple и Samsung снизились до 25% от общего объема рынка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В 2021 году продажи флагманских устройств достигали 70%, а сейчас спрос на Apple и Samsung сопоставим с состоянием рынка 2013 года.

В денежном выражении продажи дорогих устройств от этих брендов занимают около 50% от всего рынка смартфонов.

— Если выделять только Apple и Samsung, то их совокупная доля на российском рынке в стоимостном выражении в 2022 года значительно сократилась до 54%, — сказал представитель «F+ tech Марвел».

Большей популярностью у покупателей сейчас пользуются мобильные устройства китайских брендов. Их продажи в штуках сейчас составляют чуть больше 70% рынка.

iPhone стали меньше покупать из-за отключения некоторых функций на фоне санкций.

У Samsung упала маркетинговая активность в стране, поэтому новые модели бренда теряют конкурентоспособность.