Продажи флагманских моделей Apple и Samsung упали до 25%

Продажи наиболее дорогих смартфонов от Apple и Samsung снизились до 25% от общего объема рынка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».
В 2021 году продажи флагманских устройств достигали 70%, а сейчас спрос на Apple и Samsung сопоставим с состоянием рынка 2013 года.
В денежном выражении продажи дорогих устройств от этих брендов занимают около 50% от всего рынка смартфонов.
— Если выделять только Apple и Samsung, то их совокупная доля на российском рынке в стоимостном выражении в 2022 года значительно сократилась до 54%, — сказал представитель «F+ tech Марвел».
Большей популярностью у покупателей сейчас пользуются мобильные устройства китайских брендов. Их продажи в штуках сейчас составляют чуть больше 70% рынка.
iPhone стали меньше покупать из-за отключения некоторых функций на фоне санкций.
У Samsung упала маркетинговая активность в стране, поэтому новые модели бренда теряют конкурентоспособность.
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