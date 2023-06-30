Оператор наружной рекламы Russ Outdoor покупает компанию Gallery. ФАС одобрила сделку

Участники рекламного рынка были обеспокоены предстоящей сделкой, поэтому Russ Outdoor согласилась выполнить ряд обязательств и не повышать стоимость услуг.

Федеральная антимонопольная служба одобрила крупнейшую сделку на рекламном рынке. Об этом сказано на сайте ФАС.

Компания Russ Outdoor (ООО «Стинн», которая занимается наружной рекламой, решила приобрести рекламную компанию Gallery (ООО «Медиа-1 Аутдор»).

ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО «Стинн» 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» и одобрила его, - говорится в сообщении.

Участники рекламного рынка были обеспокоены предстоящей сделкой, поэтому компания «Стинн» добровольно согласилась на ряд ограничений.

До конца 2023 Russ Outdoor не будет повышать цены на рекламные услуги.

В течение квартала после закрытия сделки, компания должна обнародовать свои подходы к ценообразованию.

В городах с населением меньше 500 тыс. человек Russ Outdoor установит цифровые билборды по существующим договорам и разрешениям.

Компания «Стинн» управляет рекламными конструкциями в городах РФ, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Gallery работает более чем в 30 городах страны, предоставляет полный цикл услуг по изготовлению и размещению наружной рекламы.