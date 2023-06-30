ООО хочет упрощенно ликвидироваться с 1 июля. Но для этого еще не утвердили формы

Бухгалтер разбирается с ликвидацией фирмы и уже закончил с увольнением сотрудников. Остался вопрос с учредителем. Но есть другой нюанс.

Ситуацию в Красном уголке бухгалтера описали так:

— ООО с 1 июля хочет упрощенно ликвидироваться. Сотрудники уволены. Что делать с единственным учредителем? Нужно ли решение о том, что он берет на себя функции ген.директора, но без зарплаты и надо ли будет подавать в этом случае на него отчёт ефс1 подр.1.1 о приёме на работу?

Один из главных нюансов здесь — это процесс упрощенной ликвидации ООО. Он еще не запущен, потому что формы для него не утвердили.

Вопрос про учредителя, впрочем, остается открытым.

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