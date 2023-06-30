Работодатель может отказаться платить зарплату наличными, сказал Роструд

Такой отказ будет правомерным, если в трудовом договоре прописаны безналичные выплаты.

По ТК заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы. В трудовом договоре может быть прописана и выплата зарплаты безналичным способом.

Коллективный или трудовой договор определяет условия, на которых такая выплата происходит, напомнил Роструд.

Если работник хочет выйти из зарплатного проекта и получать зарплату на карту другого банка, он вправе это сделать.

В таком случае надо в письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

И отказать в смене зарплатного банка работодатель не может.

А вот обязанности изменять способ выплаты зарплаты с безналичного на наличный по требованию сотрудника у работодателя нет.

Чтобы не упускать такие нюансы и при этом правильно оплатить работнику все отработанные дни, мы сделали классный разбор по итогам июня: используйте его для расчета зарплаты и отпускных.

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